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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Сельта
Виго
0:1
Матч завершен
Бетис
Севилья
Молина 81
Примера, 16 тур
Примера,
16 тур
Испания
17 дек. 2012, 23:30 МСК
17.12.2012, 23:30 МСК
понедельник
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
Главный Судья
Составы
Сельта
мин
0
Варас
Хави Варас
90
0
Лаго
Роберто Лаго
46
0
Кабрал
Густаво Кабрал
90
0
Туньез
Андрес Туньез
90
0
Мальо
Уго Мальо
90
0
Оубинья
Борха Оубинья
90
0
Крон-Дели
Михаэль Крон-Дели
90
0
Фернандес
Аугусто Фернандес
85
0
Пак Чу-Юн
Пак Чу-Юн
46
0
Аспас
Яго Аспас
90
0
Бермехо
Марио Бермехо
90
Запасные
0
Альварес
Серхио Альварес
0
Бельвис
Карлос Бельвис
0
Вила
Джонатан Вила
0
Инса
Начо Инса
0
Бустос
Кристиан Бустос
0
Де Лукас
Энрике Де Лукас
0
Тони
Тони
Бетис
мин
0
Адриан
Адриан
90
0
Начо
Начо
90
0
Марио
Марио
90
0
Амайя
Антонио Амайя
90
0
Чика
Хавьер Чика
90
0
Каньяс
Хосе Альберто Каньяс
90
0
Хуан Карлос
Хуан Карлос
56
0
Севилья
Сальвадор Севилья
67
0
Эчебаррия
Беньят Эчебаррия
82
0
Кастро
Рубен Кастро
90
0
Кэмпбелл
Хоэль Кэмпбелл
90
Запасные
0
Касто
Касто
0
Лопес
Анхель Лопес
0
Перес
Рубен Перес
0
Вадильо
Альваро Вадильо
0
Игьебор
Носа Игьебор
0
Посуэло
Алехандро Посуэло
0
Молина
Хорхе Молина
81'