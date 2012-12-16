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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Валенсия
Валенсия
0:1
Матч завершен
Райо Вальекано
Мадрид
Домингес 83
Примера, 16 тур
Примера,
16 тур
Испания
16 дек. 2012, 19:00 МСК
16.12.2012, 19:00 МСК
воскресенье
Альфонсо Альварес Искьердо
Альфонсо Альварес Искьердо
Главный Судья
Составы
Валенсия
мин
0
Алвеш
Диего Алвеш
90
0
Кошта
Рикарду Кошта
90
0
Рами
Адиль Рами
75
0
Барраган
Антонио Барраган
90
0
Гуардадо
Андрес Гуардадо
90
0
Банега
Эвер Банега
90
0
Фегули
Софиан Фегули
90
0
Коста
Тино Коста
90
0
Пьятти
Пабло Пьятти
46
0
Сольдадо
Роберто Сольдадо
90
0
Жонас
Жонас
63
Запасные
0
Гуаита
Висенте Гуаита
0
Сиссоко
Али Сиссоко
0
Перейра
Жоао Перейра
0
Бернат
Хуан Бернат
0
Альбельда
Давид Альбельда
0
Парехо
Даниэль Парехо
0
Виера
Хонатан Виера
Райо Вальекано
мин
0
Кобеньо
Давид Кобеньо
67
0
Касадо
Хосе Мануэль Касадо
90
0
Амат
Жорди Амат
90
0
Тито
Тито
79
0
Гальвез
Алехандро Гальвез
90
0
Домингес
Алехандро Домингес
83'
83'
90
0
Гонсалес
Адриан Гонсалес
90
0
Трасоррас
Роберто Трасоррас
90
0
Пити
Пити
90
0
Васкес
Франко Васкес
64
0
Баптистао
Лео Баптистао
90
Запасные
0
Рубен
Рубен
0
Лабака
Микель Лабака
0
Мартинес
Начо Мартинес
0
Арана
Мануэль Арана
0
Абу
Мохаммед Абу
0
Делибашич
Андрия Делибашич
0
Бангура
Ласс Бангура