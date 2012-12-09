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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Осасуна
Памплона
0:1
Матч завершен
Валенсия
Валенсия
Сольдадо 56
Примера, 15 тур
Примера,
15 тур
Испания
9 дек. 2012, -:- МСК
9.12.2012, -:- МСК
воскресенье
Игнасио Иглесиас Вильянуэва
Игнасио Иглесиас Вильянуэва
Главный Судья
Составы
Осасуна
мин
0
Андрес
Андрес
90
0
Дамиа
Абелья Дамиа
90
0
Фланьо
Мигель Фланьо
46
0
Ойер
Ойер
90
0
Аррибас
Алехандро Аррибас
90
0
Лама
Ролан Лама
90
0
Арментерос
Эмилиано Арментерос
90
0
Лоэ
Рауль Лоэ
90
0
Пуньяль
Франциско Пуньяль
90
0
Эчаиде
Хон Эчаиде
60
0
Льоренте
Хосеба Льоренте
68
Запасные
0
Риесго
Асьер Риесго
0
Лоло
Лоло
0
Аннан
Энтони Аннан
0
Тимор
Давид Тимор
0
Сехудо
Альваро Сехудо
0
Торрес
Роберто Торрес
0
Мануэль
Мануэль
Валенсия
мин
0
Алвеш
Диего Алвеш
90
0
Кошта
Рикарду Кошта
90
0
Рами
Адиль Рами
90
0
Барраган
Антонио Барраган
90
0
Гуардадо
Андрес Гуардадо
90
0
Альбельда
Давид Альбельда
90
0
Банега
Эвер Банега
77
0
Фегули
Софиан Фегули
90
0
Коста
Тино Коста
90
0
Пьятти
Пабло Пьятти
59
0
Сольдадо
Роберто Сольдадо
56'
56'
90
Запасные
0
Рамос
Фелипе Рамос
0
Бернат
Хуан Бернат
0
Гайя Пенья
Хосе Луис Гайя Пенья
0
Гаго
Фернандо Гаго
0
Парехо
Даниэль Парехо
0
Виера
Хонатан Виера
0
Вальдес
Нельсон Вальдес