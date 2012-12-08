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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Мартинес 90
1:1
Матч завершен
Хетафе
Хетафе
Лафита 86
Примера, 15 тур
Примера,
15 тур
Испания
8 дек. 2012, 18:00 МСК
8.12.2012, 18:00 МСК
суббота
Хавьер Эстрада Фернандес
Хавьер Эстрада Фернандес
Главный Судья
Составы
Реал Сосьедад
мин
0
Браво
Клаудио Браво
90
0
Мартинес
Карлос Мартинес
90'
90'
90
0
Гонсалес
Микель Гонсалес
90
0
де ла Белья
Альберто де ла Белья
90
0
Мартинес
Иньиго Мартинес
90
0
Кастро
Гонсало Кастро
71
0
Прието
Хаби Прието
67
0
Ильярраменди
Асьер Ильярраменди
90
0
Пардо
Рубен Пардо
90
0
Гризманн
Антуан Гризманн
83
0
Ифран
Диего Ифран
90
Запасные
0
Зубикараи
Эно Зубикараи
0
Анхель
Хосе Анхель
0
Ансотеги
Ион Ансотеги
0
Эстрада
Даниэль Эстрада
0
Зурутуса
Давид Зурутуса
0
Рос
Хави Рос
0
Агиррече
Иманол Агиррече
Хетафе
мин
0
Мойя
Мигель Анхель Мойя
90
0
Мане
Мане
90
0
Лопо
Альберто Лопо
90
0
Алексис
Алексис
90
0
Валера
Хуан Валера
90
0
Лафита
Анхель Лафита
86'
86'
89
0
Мичел
Мичел
90
0
Леон
Педро Леон
90
0
Торрес
Хавьер Торрес
90
0
Баррада
Абделазиз Баррада
85
0
Васкес
Альваро Васкес
75
Запасные
0
Кодина
Жорди Кодина
0
Торрес
Мигель Торрес
0
Абрахам
Давид Абрахам
0
Родригес
Хуан Родригес
0
Гавилан
Хайме Гавилан
0
Ласен
Мехди Ласен
0
Алькасер
Пако Алькасер