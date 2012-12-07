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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Эспаньол
Барселона
Верду 13
Симау 60
2:2
Матч завершен
Севилья
Севилья
Ракитич 24
Негредо 90
Примера, 15 тур
Примера,
15 тур
Испания
7 дек. 2012, 23:30 МСК
7.12.2012, 23:30 МСК
пятница
Сесар Муньес Фернандес
Сесар Муньес Фернандес
Главный Судья
Составы
Эспаньол
мин
0
Альварес
Кристиан Альварес
90
0
Альварес
Виктор Альварес
90
0
Морено
Эктор Морено
90
0
Колотто
Диего Колотто
90
0
Форлин
Хуан Форлин
90
0
Санчес
Виктор Санчес
90
0
Лопес
Хави Лопес
90
0
Вакасо
Мубарак Вакасо
83
0
Верду
Хоан Верду
13'
13'
90
0
Стуани
Кристиан Стуани
68
0
Фонте
Руи Фонте
59
Запасные
0
Касилья
Кико Касилья
0
Капдевила
Хоан Капдевила
0
Родригес
Рауль Родригес
0
Альбин
Хуан Анхель Альбин
0
Симау
Симау
60'
0
Баэна
Рауль Баэна
0
Лонго
Самуэле Лонго
Севилья
мин
0
Лопес
Диего Лопес
90
0
Наварро
Фернандо Наварро
90
0
Спахич
Эмир Спахич
81
0
Фасио
Федерико Фасио
90
0
Коке
Коке
90
0
Ракитич
Иван Ракитич
24'
24'
90
0
Рейес
Хосе Антонио Рейес
90
0
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
90
0
Навас
Хесус Навас
90
0
Перотти
Диего Перотти
71
0
Диавара
Папа Бабакар Диавара
65
Запасные
0
Палоп
Андрес Палоп
0
Кала
Кала
0
Ботиа
Альберто Ботиа
0
Эрвас
Хави Эрвас
0
Рабельо
Брайан Рабельо
0
Ману
Ману
0
Негредо
Альваро Негредо
90'