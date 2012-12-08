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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Вальядолид
Вальядолид
Манушу 7
Манушу 22
2:3
Матч завершен
Реал
Мадрид
Бензема 12
Озил 45
Озил 72
Примера, 15 тур
Примера,
15 тур
Испания
8 дек. 2012, 22:00 МСК
8.12.2012, 22:00 МСК
суббота
Педро Перес Монтеро
Педро Перес Монтеро
Главный Судья
Составы
Вальядолид
мин
0
Эрнандес
Дани Эрнандес
90
0
Баленсиага
Микель Баленсиага
90
0
Валиенте
Марк Валиенте
90
0
Серену
Энрике Серену
90
0
Рукавина
Антонио Рукавина
90
0
Омар
Омар
90
0
Рубио
Альваро Рубио
90
0
Перес
Виктор Перес
90
0
Гонсалес
Оскар Гонсалес
90
0
Эберт
Патрик Эберт
30
0
Манушу
Манушу
7'
22'
7', 22'
78
Запасные
0
Хименес
Хайме Хименес
0
Бараха
Хавьер Бараха
0
Пенья
Карлос Пенья
0
Састре
Луис Састре
0
Буэно
Альберто Буэно
0
Гуэрра
Хави Гуэрра
0
Нейра
Хуан Анхель Нейра
Реал
мин
0
Касильяс
Икер Касильяс
90
0
Начо
Начо
46
0
Рамос
Серхио Рамос
90
0
Пепе
Пепе
90
0
Арбелоа
Альваро Арбелоа
62
0
Роналду
Криштиану Роналду
90
0
Алонсо
Хаби Алонсо
90
0
Хедира
Сами Хедира
90
0
Озил
Месут Озил
45'
72'
45', 72'
90
0
Кальехон
Хосе Кальехон
90
0
Бензема
Карим Бензема
12'
12'
74
Запасные
0
Адан
Антонио Адан
0
Варан
Рафаэль Варан
0
Кака
Кака
0
Эссьен
Майкл Эссьен
0
Ди Мария
Анхель Ди Мария
0
Модрич
Лука Модрич
0
Мората
Альваро Мората