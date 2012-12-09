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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
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Матч завершен
Леванте
Валенсия
Мартинс 43
Наварро 49
Гарсия 55
Иборра 58
4:0
Матч завершен
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Примера, 15 тур
Примера,
15 тур
Испания
9 дек. 2012, 14:00 МСК
9.12.2012, 14:00 МСК
воскресенье
Карлос Дельгадо Феррейро
Карлос Дельгадо Феррейро
Главный Судья
Составы
Леванте
мин
0
Мунуа
Густаво Мунуа
90
0
Хуанфран
Хуанфран
90
0
Наварро
Давид Наварро
49'
49'
78
0
Бальестерос
Серхио Бальестерос
90
0
Лелль
Кристиан Лелль
90
0
Мичел
Мичел
76
0
Иборра
Висенте Иборра
58'
58'
90
0
Гарсия
Рубен Гарсия
55'
55'
90
0
Баркеро
Хосе Баркеро
90
0
Мартинс
Обафеми Мартинс
43'
43'
90
0
Эль-Жар
Набиль Эль-Жар
70
Запасные
0
Навас
Кейлор Навас
0
Лопес
Педро Лопес
0
Карабелас
Николаос Карабелас
0
Родас
Эктор Родас
0
Пальярдо
Мигель Пальярдо
0
Анхель
Анхель
0
Марти
Рохер Марти
Мальорка
мин
0
Ават
Дуду Ават
90
0
Нуньеш
Хосе Карлос Нуньеш
90
0
Жеромел
Педру Жеромел
90
0
Бигас
Педро Бигас
90
0
Наварро
Химо Наварро
46
0
Хави Маркес
Хави Маркес
90
0
Пина
Томас Пина
61
0
Дос Сантос
Джовани Дос Сантос
90
0
Касадесус
Виктор Касадесус
61
0
Нсуе
Эмилио Нсуе
90
0
Хемед
Томер Хемед
90
Запасные
0
Калатайуд
Хуан Калатайуд
0
Фонтас
Андреу Фонтас
0
Кевин
Кевин
0
Консейсао
Андерсон Консейсао
0
Марти
Хосе Луис Марти
0
Альфаро
Алехандро Альфаро
0
Арисменди
Хавьер Арисменди