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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Райо Вальекано
Мадрид
0:2
Матч завершен
Сарагоса
Сарагоса
Сукулини 21
Апоньо 60
Примера, 15 тур
Примера,
15 тур
Испания
10 дек. 2012, 22:59 МСК
10.12.2012, 22:59 МСК
понедельник
Альберто Ундиано Мальенко
Альберто Ундиано Мальенко
Главный Судья
Составы
Райо Вальекано
мин
0
Кобеньо
Давид Кобеньо
90
0
Амат
Жорди Амат
84
0
Тито
Тито
90
0
Гальвез
Алехандро Гальвез
90
0
Мартинес
Начо Мартинес
90
0
Домингес
Алехандро Домингес
90
0
Фуэго
Хави Фуэго
90
0
Трасоррас
Роберто Трасоррас
75
0
Бангура
Ласс Бангура
90
0
Васкес
Франко Васкес
65
0
Баптистао
Лео Баптистао
90
Запасные
0
Рубен
Рубен
0
Касадо
Хосе Мануэль Касадо
0
Лабака
Микель Лабака
0
Гонсалес
Адриан Гонсалес
0
Арана
Мануэль Арана
0
Делибашич
Андрия Делибашич
0
Нильсен
Ники-Билле Нильсен
Сарагоса
мин
0
Роберто
Роберто
90
0
Сэпунару
Кристиан Сэпунару
90
0
Гонсалес
Альваро Гонсалес
90
0
Абрахам
Абрахам
90
0
Пинтер
Адам Пинтер
90
0
Мовилья
Хосе Мовилья
90
0
Апоньо
Апоньо
60'
60'
90
0
Сукулини
Франко Сукулини
21'
21'
70
0
Монтанье
Пако Монтанье
89
0
Родригес
Виктор Родригес
78
0
Поштига
Элдер Поштига
90
Запасные
0
Франко
Леонардо Франко
0
Паредес
Хавьер Паредес
0
Бабович
Стефан Бабович
0
Уилчез
Лукас Уилчез
0
Хосе Мари
Хосе Мари
0
Ориоль
Эду Ориоль
0
Орти
Хорхе Орти