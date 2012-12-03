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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Севилья
Севилья
Манушу 50
1:2
Матч завершен
Вальядолид
Вальядолид
Эберт 2
Гонсалес 12
Примера, 14 тур
Примера,
14 тур
Испания
3 дек. 2012, 23:30 МСК
3.12.2012, 23:30 МСК
понедельник
Фернандо Тейшейра Витьенес
Фернандо Тейшейра Витьенес
Главный Судья
Составы
Севилья
мин
0
Палоп
Андрес Палоп
90
0
Наварро
Фернандо Наварро
90
0
Мадуро
Хедвигес Мадуро
50
0
Кала
Кала
90
0
Ботиа
Альберто Ботиа
90
0
Сисиньо
Сисиньо
27
0
Рейес
Хосе Антонио Рейес
90
0
Медель
Гари Медель
90
0
Навас
Хесус Навас
90
0
Перотти
Диего Перотти
78
0
Диавара
Папа Бабакар Диавара
90
Запасные
0
Лопес
Диего Лопес
0
Эспиноcа
Бернардо Эспиноcа
0
Коке
Коке
0
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
0
Эрвас
Хави Эрвас
0
Рабельо
Брайан Рабельо
0
Рубио
Алекс Рубио
Вальядолид
мин
0
Эрнандес
Дани Эрнандес
90
0
Руэда
Хесус Руэда
81
0
Рукавина
Антонио Рукавина
90
0
Баленсиага
Микель Баленсиага
90
0
Валиенте
Марк Валиенте
90
0
Эберт
Патрик Эберт
2'
2'
90
0
Перес
Виктор Перес
90
0
Гонсалес
Оскар Гонсалес
12'
12'
90
0
Рубио
Альваро Рубио
74
0
Омар
Омар
84
0
Манушу
Манушу
50'
50'
90
Запасные
0
Хименес
Хайме Хименес
0
Бараха
Хавьер Бараха
0
Серену
Энрике Серену
0
Пенья
Карлос Пенья
0
Састре
Луис Састре
0
Буэно
Альберто Буэно
0
Гуэрра
Хави Гуэрра