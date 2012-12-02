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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Сельта
Виго
Де Лукас 37
1:1
Матч завершен
Леванте
Валенсия
Марти 89
Примера, 14 тур
Примера,
14 тур
Испания
2 дек. 2012, 21:00 МСК
2.12.2012, 21:00 МСК
воскресенье
Хавьер Эстрада Фернандес
Хавьер Эстрада Фернандес
Главный Судья
Составы
Сельта
мин
0
Варас
Хави Варас
90
0
Лаго
Роберто Лаго
90
0
Кабрал
Густаво Кабрал
90
0
Туньез
Андрес Туньез
90
0
Мальо
Уго Мальо
90
0
Оубинья
Борха Оубинья
90
0
Де Лукас
Энрике Де Лукас
37'
37'
66
0
Крон-Дели
Михаэль Крон-Дели
90
0
Фернандес
Аугусто Фернандес
90
0
Лопес
Алекс Лопес
75
0
Аспас
Яго Аспас
84
Запасные
0
Альварес
Серхио Альварес
0
Бельвис
Карлос Бельвис
0
Вила
Джонатан Вила
0
Бустос
Кристиан Бустос
0
Пак Чу-Юн
Пак Чу-Юн
0
Бермехо
Марио Бермехо
0
Тони
Тони
Леванте
мин
0
Мунуа
Густаво Мунуа
90
0
Хуанфран
Хуанфран
90
0
Наварро
Давид Наварро
90
0
Бальестерос
Серхио Бальестерос
90
0
Лелль
Кристиан Лелль
90
0
Хуанлу
Хуанлу
70
0
Диоп
Папакоули Диоп
78
0
Иборра
Висенте Иборра
90
0
Баркеро
Хосе Баркеро
90
0
Мартинс
Обафеми Мартинс
90
0
Эль-Жар
Набиль Эль-Жар
59
Запасные
0
Навас
Кейлор Навас
0
Лопес
Педро Лопес
0
Мичел
Мичел
0
Пальярдо
Мигель Пальярдо
0
Гарсия
Рубен Гарсия
0
Анхель
Анхель
0
Марти
Рохер Марти
89'