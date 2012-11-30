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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Осасуна
Памплона
Сола 5
1:0
Матч завершен
Райо Вальекано
Мадрид
Примера, 14 тур
Примера,
14 тур
Испания
30 нояб. 2012, 22:59 МСК
30.11.2012, 22:59 МСК
пятница
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
Главный Судья
Составы
Осасуна
мин
0
Андрес
Андрес
90
0
Дамиа
Абелья Дамиа
90
0
Нано
Нано
90
0
Фланьо
Мигель Фланьо
90
0
Ойер
Ойер
90
0
Аррибас
Алехандро Аррибас
90
0
Арментерос
Эмилиано Арментерос
90
0
Лоэ
Рауль Лоэ
90
0
Сиси
Сиси
35
0
Сехудо
Альваро Сехудо
68
0
Сола
Кике Сола
5'
5'
62
Запасные
0
Риесго
Асьер Риесго
0
Лама
Ролан Лама
0
Лоло
Лоло
0
Тимор
Давид Тимор
0
Торрес
Роберто Торрес
0
Льоренте
Хосеба Льоренте
0
Мануэль
Мануэль
Райо Вальекано
мин
0
Кобеньо
Давид Кобеньо
90
0
Амат
Жорди Амат
90
0
Тито
Тито
90
0
Гальвез
Алехандро Гальвез
90
0
Мартинес
Начо Мартинес
90
0
Домингес
Алехандро Домингес
90
0
Фуэго
Хави Фуэго
90
0
Трасоррас
Роберто Трасоррас
69
0
Пити
Пити
90
0
Васкес
Франко Васкес
82
0
Баптистао
Лео Баптистао
90
Запасные
0
Рубен
Рубен
0
Касадо
Хосе Мануэль Касадо
0
Лабака
Микель Лабака
0
Гонсалес
Адриан Гонсалес
0
Арана
Мануэль Арана
0
Делибашич
Андрия Делибашич
0
Бангура
Ласс Бангура