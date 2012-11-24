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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Райо Вальекано
Мадрид
Баптистао 87
Делибашич 90
2:0
Матч завершен
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Примера, 13 тур
Примера,
13 тур
Испания
24 нояб. 2012, 18:00 МСК
24.11.2012, 18:00 МСК
суббота
Фернандо Тейшейра Витьенес
Фернандо Тейшейра Витьенес
Главный Судья
Составы
Райо Вальекано
мин
0
Кобеньо
Давид Кобеньо
90
0
Амат
Жорди Амат
90
0
Родри
Родри
58
0
Тито
Тито
90
0
Мартинес
Начо Мартинес
90
0
Хосе Карлос
Хосе Карлос
51
0
Домингес
Алехандро Домингес
79
0
Фуэго
Хави Фуэго
90
0
Трасоррас
Роберто Трасоррас
90
0
Пити
Пити
90
0
Баптистао
Лео Баптистао
87'
87'
90
Запасные
0
Рубен
Рубен
0
Лабака
Микель Лабака
0
Гонсалес
Адриан Гонсалес
0
Арана
Мануэль Арана
0
Делибашич
Андрия Делибашич
90'
0
Бангура
Ласс Бангура
0
Васкес
Франко Васкес
Мальорка
мин
0
Ават
Дуду Ават
90
0
Жеромел
Педру Жеромел
90
0
Фонтас
Андреу Фонтас
90
0
Бигас
Педро Бигас
90
0
Консейсао
Андерсон Консейсао
90
0
Пина
Томас Пина
86
0
Перейра
Мишель Перейра
76
0
Дос Сантос
Джовани Дос Сантос
66
0
Касадесус
Виктор Касадесус
90
0
Нсуе
Эмилио Нсуе
90
0
Хемед
Томер Хемед
90
Запасные
0
Калатайуд
Хуан Калатайуд
0
Кевин
Кевин
0
Наварро
Химо Наварро
0
Марти
Хосе Луис Марти
0
Альфаро
Алехандро Альфаро
0
Де Диос Кристето
Карлос Де Диос Кристето
0
Арисменди
Хавьер Арисменди