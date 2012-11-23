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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
0:0
Матч завершен
Осасуна
Памплона
Примера, 13 тур
Примера,
13 тур
Испания
23 нояб. 2012, 23:30 МСК
23.11.2012, 23:30 МСК
пятница
Карлос Веласко Карбальо
Карлос Веласко Карбальо
Главный Судья
Составы
Реал Сосьедад
мин
0
Браво
Клаудио Браво
90
0
Мартинес
Карлос Мартинес
90
0
Гонсалес
Микель Гонсалес
90
0
де ла Белья
Альберто де ла Белья
90
0
Мартинес
Иньиго Мартинес
90
0
Прието
Хаби Прието
70
0
Зурутуса
Давид Зурутуса
74
0
Ильярраменди
Асьер Ильярраменди
90
0
Вела
Карлос Вела
90
0
Гризманн
Антуан Гризманн
90
0
Ифран
Диего Ифран
83
Запасные
0
Зубикараи
Эно Зубикараи
0
Анхель
Хосе Анхель
0
Ансотеги
Ион Ансотеги
0
Эстрада
Даниэль Эстрада
0
Кастро
Гонсало Кастро
0
Пардо
Рубен Пардо
0
Агиррече
Иманол Агиррече
Осасуна
мин
0
Андрес
Андрес
90
0
Дамиа
Абелья Дамиа
90
0
Нано
Нано
90
0
Фланьо
Мигель Фланьо
90
0
Ойер
Ойер
90
0
Аррибас
Алехандро Аррибас
90
0
Арментерос
Эмилиано Арментерос
86
0
Лоэ
Рауль Лоэ
90
0
Сиси
Сиси
90
0
Сехудо
Альваро Сехудо
46
0
Сола
Кике Сола
62
Запасные
0
Риесго
Асьер Риесго
0
Лама
Ролан Лама
0
Лоло
Лоло
0
Аннан
Энтони Аннан
0
Тимор
Давид Тимор
0
Торрес
Роберто Торрес
0
Мануэль
Мануэль