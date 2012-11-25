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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Эспаньол
Барселона
0:2
Матч завершен
Хетафе
Хетафе
Леон 17
Мане 90
Примера, 13 тур
Примера,
13 тур
Испания
25 нояб. 2012, 14:00 МСК
25.11.2012, 14:00 МСК
воскресенье
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
Главный Судья
Составы
Эспаньол
мин
0
Кристиан
Кристиан
65
0
Альварес
Кристиан Альварес
90
0
Альварес
Виктор Альварес
90
0
Форлин
Хуан Форлин
90
0
Родригес
Рауль Родригес
90
0
Санчес
Виктор Санчес
90
0
Баэна
Рауль Баэна
46
0
Вакасо
Мубарак Вакасо
90
0
Гомес
Кристиан Гомес
46
0
Верду
Хоан Верду
90
0
Лонго
Самуэле Лонго
90
Запасные
0
Касилья
Кико Касилья
0
Капдевила
Хоан Капдевила
0
Колотто
Диего Колотто
0
Альбин
Хуан Анхель Альбин
0
Лопес
Хави Лопес
0
Техера
Серхио Техера
0
Стуани
Кристиан Стуани
Хетафе
мин
0
Мойя
Мигель Анхель Мойя
90
0
Мане
Мане
90'
90'
90
0
Лопо
Альберто Лопо
90
0
Алексис
Алексис
90
0
Валера
Хуан Валера
90
0
Лафита
Анхель Лафита
90
0
Мичел
Мичел
90
0
Леон
Педро Леон
17'
17'
87
0
Торрес
Хавьер Торрес
90
0
Баррада
Абделазиз Баррада
68
0
Васкес
Альваро Васкес
77
Запасные
0
Кодина
Жорди Кодина
0
Торрес
Мигель Торрес
0
Гавилан
Хайме Гавилан
0
Ласен
Мехди Ласен
0
Кастро
Диего Кастро
0
Сарабия
Пабло Сарабия
0
Алькасер
Пако Алькасер