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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Фалькао 22
Спахич 40
Коке 44
Миранда 90
4:0
Матч завершен
Севилья
Севилья
Примера, 13 тур
Примера,
13 тур
Испания
25 нояб. 2012, 21:00 МСК
25.11.2012, 21:00 МСК
воскресенье
Игнасио Иглесиас Вильянуэва
Игнасио Иглесиас Вильянуэва
Главный Судья
Составы
Атлетико
мин
0
Куртуа
Тибо Куртуа
90
0
Луис
Филипе Луис
90
0
Годин
Диего Годин
90
0
Миранда
Жоао Миранда
90'
90'
90
0
Хуанфран
Хуанфран
90
0
Габи
Габи
74
0
Тиагу
Тиагу
90
0
Туран
Арда Туран
90
0
Коке
Коке
44'
44'
77
0
Коста
Диего Коста
65
0
Фалькао
Радамель Фалькао
22'
22'
90
Запасные
0
Асенхо
Серхио Асенхо
0
Диас
Ката Диас
0
Силвиу
Силвиу
0
Белезоглу
Эмре Белезоглу
0
Родригес
Кристиан Родригес
0
Гарсия
Рауль Гарсия
0
Адриан
Адриан
Севилья
мин
0
Палоп
Андрес Палоп
90
0
Наварро
Фернандо Наварро
90
0
Спахич
Эмир Спахич
40'
40'
90
0
Мадуро
Хедвигес Мадуро
90
0
Фасио
Федерико Фасио
90
0
Сисиньо
Сисиньо
90
0
Ракитич
Иван Ракитич
90
0
Рейес
Хосе Антонио Рейес
62
0
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
25
0
Навас
Хесус Навас
76
0
Диавара
Папа Бабакар Диавара
90
Запасные
0
Лопес
Диего Лопес
0
Кала
Кала
0
Ботиа
Альберто Ботиа
0
Луна
Антонио Луна
0
Эрвас
Хави Эрвас
0
Перотти
Диего Перотти
0
Рубио
Алекс Рубио