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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Бетис
Севилья
Эчебаррия 17
1:0
Матч завершен
Реал
Мадрид
Примера, 13 тур
Примера,
13 тур
Испания
25 нояб. 2012, -:- МСК
25.11.2012, -:- МСК
воскресенье
Хесус Хиль Мансано
Хесус Хиль Мансано
Главный Судья
Составы
Бетис
мин
0
Адриан
Адриан
90
0
Мартинес
Алехандро Мартинес
90
0
Амайя
Антонио Амайя
90
0
Дорадо
Хосе Антонио Дорадо
90
0
Лопес
Анхель Лопес
75
0
Хуан Карлос
Хуан Карлос
63
0
Каньяс
Хосе Альберто Каньяс
90
0
Эчебаррия
Беньят Эчебаррия
17'
17'
90
0
Севилья
Сальвадор Севилья
81
0
Агра
Сальвадор Агра
90
0
Кастро
Рубен Кастро
90
Запасные
0
Касто
Касто
0
Начо
Начо
0
Игьебор
Носа Игьебор
0
Посуэло
Алехандро Посуэло
0
Ноно
Ноно
0
Молина
Хорхе Молина
0
Кэмпбелл
Хоэль Кэмпбелл
Реал
мин
0
Касильяс
Икер Касильяс
90
0
Коэнтрау
Фабиу Коэнтрау
90
0
Рамос
Серхио Рамос
90
0
Пепе
Пепе
90
0
Арбелоа
Альваро Арбелоа
90
0
Роналду
Криштиану Роналду
90
0
Алонсо
Хаби Алонсо
90
0
Хедира
Сами Хедира
46
0
Озил
Месут Озил
46
0
Ди Мария
Анхель Ди Мария
63
0
Бензема
Карим Бензема
90
Запасные
0
Адан
Антонио Адан
0
Альбиоль
Рауль Альбиоль
0
Варан
Рафаэль Варан
0
Кака
Кака
0
Модрич
Лука Модрич
0
Кальехон
Хосе Кальехон
0
Мората
Альваро Мората