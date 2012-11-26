Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Сарагоса
Сарагоса
0:1
Матч завершен
Сельта
Виго
Аспас 83
Примера, 13 тур
Примера,
13 тур
Испания
26 нояб. 2012, 22:59 МСК
26.11.2012, 22:59 МСК
понедельник
Составы
Сарагоса
мин
0
Роберто
Роберто
90
0
Сэпунару
Кристиан Сэпунару
90
0
Ловенс
Гленн Ловенс
90
0
Гонсалес
Альваро Гонсалес
90
0
Абрахам
Абрахам
90
0
Мовилья
Хосе Мовилья
90
0
Апоньо
Апоньо
90
0
Монтанье
Пако Монтанье
89
0
Родригес
Виктор Родригес
90
0
Поштига
Элдер Поштига
90
0
Ориоль
Эду Ориоль
62
Запасные
0
Франко
Леонардо Франко
0
Паредес
Хавьер Паредес
0
Пинтер
Адам Пинтер
0
Ромарик
Ромарик
0
Сукулини
Франко Сукулини
0
Аранда
Карлос Аранда
0
Аламо
Хави Аламо
Сельта
мин
0
Варас
Хави Варас
90
0
Лаго
Роберто Лаго
90
0
Кабрал
Густаво Кабрал
90
0
Туньез
Андрес Туньез
90
0
Мальо
Уго Мальо
90
0
Оубинья
Борха Оубинья
90
0
Крон-Дели
Михаэль Крон-Дели
90
0
Фернандес
Аугусто Фернандес
90
0
Лопес
Алекс Лопес
84
0
Аспас
Яго Аспас
83'
83'
90
0
Бермехо
Марио Бермехо
90
Запасные
0
Альварес
Серхио Альварес
0
Бельвис
Карлос Бельвис
0
Вила
Джонатан Вила
0
Бустос
Кристиан Бустос
0
Пак Чу-Юн
Пак Чу-Юн
0
Де Лукас
Энрике Де Лукас
0
Томас
Жоан Томас