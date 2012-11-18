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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Севилья
Севилья
Рейес 1
Фасио 5
Рейес 32
Фасио 43
Ракитич 90
5:1
Матч завершен
Бетис
Севилья
Кастро 66
Примера, 12 тур
Примера,
12 тур
Испания
18 нояб. 2012, 23:30 МСК
18.11.2012, 23:30 МСК
воскресенье
Фернандо Тейшейра Витьенес
Фернандо Тейшейра Витьенес
Главный Судья
Составы
Севилья
мин
0
Палоп
Андрес Палоп
90
0
Наварро
Фернандо Наварро
90
0
Спахич
Эмир Спахич
90
0
Мадуро
Хедвигес Мадуро
77
0
Фасио
Федерико Фасио
5'
43'
5', 43'
90
0
Сисиньо
Сисиньо
90
0
Ракитич
Иван Ракитич
90'
90'
90
0
Рейес
Хосе Антонио Рейес
1'
32'
1', 32'
64
0
Медель
Гари Медель
90
0
Навас
Хесус Навас
90
0
Негредо
Альваро Негредо
90
Запасные
0
Лопес
Диего Лопес
0
Кала
Кала
0
Ботиа
Альберто Ботиа
0
Луна
Антонио Луна
0
Эрвас
Хави Эрвас
0
Перотти
Диего Перотти
0
Диавара
Папа Бабакар Диавара
Бетис
мин
0
Адриан
Адриан
90
0
Марио
Марио
48
0
Паулао
Паулао
90
0
Мартинес
Алехандро Мартинес
90
0
Нельсон
Маркос Нельсон
90
0
Каньяс
Хосе Альберто Каньяс
27
0
Перес
Рубен Перес
90
0
Хуан Карлос
Хуан Карлос
72
0
Эчебаррия
Беньят Эчебаррия
90
0
Посуэло
Алехандро Посуэло
90
0
Кастро
Рубен Кастро
66'
66'
90
Запасные
0
Касто
Касто
0
Лопес
Анхель Лопес
0
Начо
Начо
0
Амайя
Антонио Амайя
0
Севилья
Сальвадор Севилья
0
Перейра
Хонатан Перейра
0
Молина
Хорхе Молина