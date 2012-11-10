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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Эспаньол
Барселона
0:3
Матч завершен
Осасуна
Памплона
Сехудо 22
Сола 62
Мануэль 77
Примера, 11 тур
Примера,
11 тур
Испания
10 нояб. 2012, 20:00 МСК
10.11.2012, 20:00 МСК
суббота
Хесус Хиль Мансано
Хесус Хиль Мансано
Главный Судья
Составы
Эспаньол
мин
0
Альварес
Кристиан Альварес
90
0
Альварес
Виктор Альварес
90
0
Морено
Эктор Морено
90
0
Колотто
Диего Колотто
90
0
Форлин
Хуан Форлин
46
0
Родригес
Рауль Родригес
90
0
Санчес
Виктор Санчес
90
0
Гомес
Кристиан Гомес
57
0
Верду
Хоан Верду
90
0
Гарсия
Серхио Гарсия
90
0
Стуани
Кристиан Стуани
90
Запасные
0
Касилья
Кико Касилья
0
Капдевила
Хоан Капдевила
0
Галан
Эрнесто Галан
0
Симау
Симау
0
Баэна
Рауль Баэна
0
Кристиан
Кристиан
0
Лонго
Самуэле Лонго
Осасуна
мин
0
Андрес
Андрес
90
0
Дамиа
Абелья Дамиа
90
0
Нано
Нано
90
0
Фланьо
Мигель Фланьо
90
0
Аррибас
Алехандро Аррибас
90
0
Арментерос
Эмилиано Арментерос
81
0
Лоэ
Рауль Лоэ
90
0
Тимор
Давид Тимор
90
0
Сиси
Сиси
90
0
Сехудо
Альваро Сехудо
22'
22'
65
0
Сола
Кике Сола
62'
62'
68
Запасные
0
Риесго
Асьер Риесго
0
Ойер
Ойер
0
Лоло
Лоло
0
Аннан
Энтони Аннан
0
Торрес
Роберто Торрес
0
Льоренте
Хосеба Льоренте
0
Мануэль
Мануэль
77'