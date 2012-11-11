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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Вальядолид
Вальядолид
Перес 65
1:1
Матч завершен
Валенсия
Валенсия
Сиссоко 15
Примера, 11 тур
Примера,
11 тур
Испания
11 нояб. 2012, 14:00 МСК
11.11.2012, 14:00 МСК
воскресенье
Карлос Веласко Карбальо
Карлос Веласко Карбальо
Главный Судья
Составы
Вальядолид
мин
0
Эрнандес
Дани Эрнандес
90
0
Пенья
Карлос Пенья
90
0
Руэда
Хесус Руэда
90
0
Рукавина
Антонио Рукавина
90
0
Баленсиага
Микель Баленсиага
90
0
Перес
Виктор Перес
65'
65'
90
0
Гонсалес
Оскар Гонсалес
90
0
Рубио
Альваро Рубио
70
0
Омар
Омар
85
0
Манушу
Манушу
90
0
Буэно
Альберто Буэно
78
Запасные
0
Хименес
Хайме Хименес
0
Бараха
Хавьер Бараха
0
Састре
Луис Састре
0
Пенья
Рубен Пенья
0
Песка
Хорхе Песка
0
Гуэрра
Хави Гуэрра
0
Нейра
Хуан Анхель Нейра
Валенсия
мин
0
Алвеш
Диего Алвеш
90
0
Сиссоко
Али Сиссоко
15'
15'
90
0
Рами
Адиль Рами
90
0
Руис
Виктор Руис
90
0
Барраган
Антонио Барраган
90
0
Гуардадо
Андрес Гуардадо
90
0
Гаго
Фернандо Гаго
78
0
Банега
Эвер Банега
68
0
Парехо
Даниэль Парехо
90
0
Фегули
Софиан Фегули
90
0
Вальдес
Нельсон Вальдес
46
Запасные
0
Гуаита
Висенте Гуаита
0
Перейра
Жоао Перейра
0
Альбельда
Давид Альбельда
0
Коста
Тино Коста
0
Виера
Хонатан Виера
0
Сольдадо
Роберто Сольдадо
0
Жонас
Жонас