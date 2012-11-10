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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Райо Вальекано
Мадрид
Баптистао 59
Тито 72
Пити 82
3:2
Матч завершен
Сельта
Виго
Аспас 12
Аспас 34
Примера, 11 тур
Примера,
11 тур
Испания
10 нояб. 2012, 18:00 МСК
10.11.2012, 18:00 МСК
суббота
Альфонсо Альварес Искьердо
Альфонсо Альварес Искьердо
Главный Судья
Составы
Райо Вальекано
мин
0
Кобеньо
Давид Кобеньо
90
0
Касадо
Хосе Мануэль Касадо
90
0
Амат
Жорди Амат
90
0
Лабака
Микель Лабака
61
0
Тито
Тито
72'
72'
90
0
Хосе Карлос
Хосе Карлос
46
0
Домингес
Алехандро Домингес
90
0
Фуэго
Хави Фуэго
90
0
Трасоррас
Роберто Трасоррас
90
0
Пити
Пити
82'
82'
90
0
Баптистао
Лео Баптистао
59'
59'
86
Запасные
0
Рубен
Рубен
0
Гальвез
Алехандро Гальвез
0
Гонсалес
Адриан Гонсалес
0
Арана
Мануэль Арана
0
Делибашич
Андрия Делибашич
0
Бангура
Ласс Бангура
0
Васкес
Франко Васкес
Сельта
мин
0
Варас
Хави Варас
90
0
Лаго
Роберто Лаго
90
0
Вила
Джонатан Вила
90
0
Кабрал
Густаво Кабрал
90
0
Туньез
Андрес Туньез
90
0
Мальо
Уго Мальо
90
0
Крон-Дели
Михаэль Крон-Дели
90
0
Фернандес
Аугусто Фернандес
55
0
Лопес
Алекс Лопес
42
0
Аспас
Яго Аспас
12'
34'
12', 34'
90
0
Бермехо
Марио Бермехо
65
Запасные
0
Альварес
Серхио Альварес
0
Бельвис
Карлос Бельвис
0
Бустос
Кристиан Бустос
0
Пак Чу-Юн
Пак Чу-Юн
0
Де Лукас
Энрике Де Лукас
0
Томас
Жоан Томас
0
Тони
Тони