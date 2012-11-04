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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
0:1
Матч завершен
Эспаньол
Барселона
Колотто 77
Примера, 10 тур
Примера,
10 тур
Испания
4 нояб. 2012, 14:00 МСК
4.11.2012, 14:00 МСК
воскресенье
Хосе Луис Парадас Ромеро
Хосе Луис Парадас Ромеро
Главный Судья
Составы
Реал Сосьедад
мин
0
Зубикараи
Эно Зубикараи
90
0
Мартинес
Карлос Мартинес
90
0
Гонсалес
Микель Гонсалес
90
0
де ла Белья
Альберто де ла Белья
90
0
Мартинес
Иньиго Мартинес
90
0
Эстрада
Даниэль Эстрада
66
0
Бергара
Маркел Бергара
74
0
Прието
Хаби Прието
80
0
Ильярраменди
Асьер Ильярраменди
90
0
Вела
Карлос Вела
90
0
Агиррече
Иманол Агиррече
90
Запасные
0
Ройо
Энрике Ройо
0
Анхель
Хосе Анхель
0
Ансотеги
Ион Ансотеги
0
Кастро
Гонсало Кастро
0
Пардо
Рубен Пардо
0
Рос
Хави Рос
0
Ифран
Диего Ифран
Эспаньол
мин
0
Альварес
Кристиан Альварес
90
0
Альварес
Виктор Альварес
90
0
Морено
Эктор Морено
90
0
Колотто
Диего Колотто
77'
77'
90
0
Родригес
Рауль Родригес
90
0
Баэна
Рауль Баэна
90
0
Вакасо
Мубарак Вакасо
64
0
Гомес
Кристиан Гомес
90
0
Верду
Хоан Верду
90
0
Гарсия
Серхио Гарсия
64
0
Лонго
Самуэле Лонго
86
Запасные
0
Касилья
Кико Касилья
0
Капдевила
Хоан Капдевила
0
Галан
Эрнесто Галан
0
Симау
Симау
0
Техера
Серхио Техера
0
Кристиан
Кристиан
0
Стуани
Кристиан Стуани