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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Хетафе
Хетафе
Кастро 68
Леон 90
2:4
Матч завершен
Бетис
Севилья
Молина 59
Эчебаррия 74
Кастро 76
Севилья 90
Примера, 10 тур
Примера,
10 тур
Испания
5 нояб. 2012, 23:30 МСК
5.11.2012, 23:30 МСК
понедельник
Айса Гамес
Айса Гамес
Главный Судья
Составы
Хетафе
мин
0
Мойя
Мигель Анхель Мойя
90
0
Торрес
Мигель Торрес
90
0
Алексис
Алексис
90
0
Рафа
Рафа
90
0
Валера
Хуан Валера
90
0
Кастро
Диего Кастро
68'
68'
90
0
Родригес
Хуан Родригес
67
0
Леон
Педро Леон
90'
90'
90
0
Торрес
Хавьер Торрес
90
0
Баррада
Абделазиз Баррада
90
0
Васкес
Альваро Васкес
65
Запасные
0
Кодина
Жорди Кодина
0
Лопо
Альберто Лопо
0
Мане
Мане
0
Лафита
Анхель Лафита
0
Ласен
Мехди Ласен
0
Колунга
Адриан Колунга
0
Алькасер
Пако Алькасер
Бетис
мин
0
Адриан
Адриан
90
0
Перки
Дамьен Перки
90
0
Паулао
Паулао
90
0
Мартинес
Алехандро Мартинес
90
0
Нельсон
Маркос Нельсон
90
0
Каньяс
Хосе Альберто Каньяс
90
0
Хуан Карлос
Хуан Карлос
79
0
Севилья
Сальвадор Севилья
90'
90'
90
0
Эчебаррия
Беньят Эчебаррия
74'
74'
75
0
Кастро
Рубен Кастро
76'
76'
90
0
Кэмпбелл
Хоэль Кэмпбелл
57
Запасные
0
Касто
Касто
0
Начо
Начо
0
Дорадо
Хосе Антонио Дорадо
0
Перес
Рубен Перес
0
Игьебор
Носа Игьебор
0
Посуэло
Алехандро Посуэло
0
Молина
Хорхе Молина
59'