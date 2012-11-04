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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Севилья
Севилья
0:0
Матч завершен
Леванте
Валенсия
Примера, 10 тур
Примера,
10 тур
Испания
4 нояб. 2012, 23:30 МСК
4.11.2012, 23:30 МСК
воскресенье
Карлос Клос Гомес
Карлос Клос Гомес
Главный Судья
Составы
Севилья
мин
0
Палоп
Андрес Палоп
90
0
Наварро
Фернандо Наварро
90
0
Спахич
Эмир Спахич
90
0
Мадуро
Хедвигес Мадуро
59
0
Фасио
Федерико Фасио
90
0
Луна
Антонио Луна
75
0
Сисиньо
Сисиньо
90
0
Ракитич
Иван Ракитич
84
0
Медель
Гари Медель
90
0
Навас
Хесус Навас
90
0
Негредо
Альваро Негредо
90
Запасные
0
Лопес
Диего Лопес
0
Кала
Кала
0
Рейес
Хосе Антонио Рейес
0
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
0
Кампанья
Хосе Кампанья
0
Эрвас
Хави Эрвас
0
Диавара
Папа Бабакар Диавара
Леванте
мин
0
Мунуа
Густаво Мунуа
90
0
Хуанфран
Хуанфран
90
0
Наварро
Давид Наварро
90
0
Лопес
Педро Лопес
90
0
Бальестерос
Серхио Бальестерос
90
0
Хуанлу
Хуанлу
90
0
Диоп
Папакоули Диоп
74
0
Иборра
Висенте Иборра
90
0
Баркеро
Хосе Баркеро
87
0
Риос
Педро Риос
69
0
Мартинс
Обафеми Мартинс
90
Запасные
0
Навас
Кейлор Навас
0
Лелль
Кристиан Лелль
0
Родас
Эктор Родас
0
Мичел
Мичел
0
Пальярдо
Мигель Пальярдо
0
Гарсия
Рубен Гарсия
0
Анхель
Анхель