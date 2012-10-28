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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
0:5
Матч завершен
Реал
Мадрид
Игуаин 8
Роналду 22
Игуаин 70
Роналду 73
Кальехон 90
Примера, 9 тур
Примера,
9 тур
Испания
28 окт. 2012, 23:30 МСК
28.10.2012, 23:30 МСК
воскресенье
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
Главный Судья
Составы
Мальорка
мин
0
Ават
Дуду Ават
90
0
Бигас
Педро Бигас
90
0
Жеромел
Педру Жеромел
90
0
Консейсао
Андерсон Консейсао
90
0
Наварро
Химо Наварро
90
0
Дос Сантос
Джовани Дос Сантос
60
0
Марти
Хосе Луис Марти
90
0
Фонтас
Андреу Фонтас
46
0
Нсуе
Эмилио Нсуе
90
0
Касадесус
Виктор Касадесус
78
0
Хемед
Томер Хемед
90
Запасные
0
Калатайуд
Хуан Калатайуд
0
Кевин
Кевин
0
Пина
Томас Пина
0
Арисменди
Хавьер Арисменди
0
Перейра
Мишель Перейра
0
Хименес
Альваро Хименес
0
Фернандес
Марк Фернандес
Реал
мин
0
Касильяс
Икер Касильяс
90
0
Эссьен
Майкл Эссьен
90
0
Пепе
Пепе
90
0
Варан
Рафаэль Варан
90
0
Рамос
Серхио Рамос
90
0
Роналду
Криштиану Роналду
22'
73'
22', 73'
90
0
Алонсо
Хаби Алонсо
81
0
Озил
Месут Озил
90
0
Модрич
Лука Модрич
90
0
Ди Мария
Анхель Ди Мария
75
0
Игуаин
Гонсало Игуаин
8'
70'
8', 70'
79
Запасные
0
Адан
Антонио Адан
0
Альбиоль
Рауль Альбиоль
0
Начо
Начо
0
Кака
Кака
0
Бензема
Карим Бензема
0
Кальехон
Хосе Кальехон
90'
0
Мората
Альваро Мората