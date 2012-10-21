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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Осасуна
Памплона
0:0
Матч завершен
Бетис
Севилья
Примера, 8 тур
Примера,
8 тур
Испания
21 окт. 2012, 20:45 МСК
21.10.2012, 20:45 МСК
воскресенье
Карлос Веласко Карбальо
Карлос Веласко Карбальо
Главный Судья
Составы
Осасуна
мин
0
Андрес
Андрес
90
0
Дамиа
Абелья Дамиа
90
0
Ойер
Ойер
90
0
Аррибас
Алехандро Аррибас
90
0
Лама
Ролан Лама
90
0
Арментерос
Эмилиано Арментерос
90
0
Пуньяль
Франциско Пуньяль
90
0
Лоло
Лоло
90
0
Аннан
Энтони Аннан
90
0
Сехудо
Альваро Сехудо
90
0
Льоренте
Хосеба Льоренте
90
Запасные
0
Риесго
Асьер Риесго
0
Гонсалес
Рубен Гонсалес
0
Шоджаеи
Масуд Шоджаеи
0
Тимор
Давид Тимор
0
Лоэ
Рауль Лоэ
0
Сола
Кике Сола
0
Нино
Нино
Бетис
мин
0
Адриан
Адриан
90
0
Перки
Дамьен Перки
90
0
Паулао
Паулао
90
0
Мартинес
Алехандро Мартинес
90
0
Нельсон
Маркос Нельсон
90
0
Каньяс
Хосе Альберто Каньяс
90
0
Перес
Рубен Перес
90
0
Хуан Карлос
Хуан Карлос
90
0
Севилья
Сальвадор Севилья
90
0
Кастро
Рубен Кастро
90
0
Молина
Хорхе Молина
90
Запасные
0
Касто
Касто
0
Лопес
Анхель Лопес
0
Начо
Начо
0
Амайя
Антонио Амайя
0
Ноно
Ноно
0
Перейра
Хонатан Перейра
0
Кэмпбелл
Хоэль Кэмпбелл