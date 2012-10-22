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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Севилья
Севилья
Негредо 29
Негредо 56
Сисиньо 74
3:2
Матч завершен
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Бигас 26
Хемед 30
Примера, 8 тур
Примера,
8 тур
Испания
22 окт. 2012, 22:30 МСК
22.10.2012, 22:30 МСК
понедельник
Хавьер Эстрада Фернандес
Хавьер Эстрада Фернандес
Главный Судья
Составы
Севилья
мин
0
Палоп
Андрес Палоп
90
0
Наварро
Фернандо Наварро
90
0
Спахич
Эмир Спахич
90
0
Мадуро
Хедвигес Мадуро
78
0
Фасио
Федерико Фасио
90
0
Сисиньо
Сисиньо
74'
74'
90
0
Ракитич
Иван Ракитич
90
0
Кампанья
Хосе Кампанья
57
0
Ману
Ману
80
0
Навас
Хесус Навас
90
0
Негредо
Альваро Негредо
29'
56'
29', 56'
90
Запасные
0
Лопес
Диего Лопес
0
Кала
Кала
0
Луна
Антонио Луна
0
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
0
Эрвас
Хави Эрвас
0
Перотти
Диего Перотти
0
Диавара
Папа Бабакар Диавара
Мальорка
мин
0
Ават
Дуду Ават
90
0
Жеромел
Педру Жеромел
90
0
Наварро
Химо Наварро
90
0
Консейсао
Андерсон Консейсао
90
0
Марти
Хосе Луис Марти
90
0
Пина
Томас Пина
77
0
Перейра
Мишель Перейра
90
0
Дос Сантос
Джовани Дос Сантос
60
0
Касадесус
Виктор Касадесус
90
0
Хемед
Томер Хемед
30'
30'
90
Запасные
0
Миньо
Рубен Миньо
0
Кевин
Кевин
0
Бигас
Педро Бигас
26'
0
Компани Вивес
Габриэль Компани Вивес
0
Альфаро
Алехандро Альфаро
0
Арисменди
Хавьер Арисменди
0
Фернандес
Марк Фернандес