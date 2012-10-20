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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Реал
Мадрид
Игуаин 11
Роналду 67
2:0
Матч завершен
Сельта
Виго
Примера, 8 тур
Примера,
8 тур
Испания
20 окт. 2012, 19:00 МСК
20.10.2012, 19:00 МСК
суббота
Карлос Клос Гомес
Карлос Клос Гомес
Главный Судья
Составы
Реал
мин
0
Касильяс
Икер Касильяс
90
0
Эссьен
Майкл Эссьен
90
0
Пепе
Пепе
90
0
Варан
Рафаэль Варан
90
0
Рамос
Серхио Рамос
90
0
Кака
Кака
46
0
Алонсо
Хаби Алонсо
90
0
Модрич
Лука Модрич
90
0
Озил
Месут Озил
72
0
Роналду
Криштиану Роналду
67'
67'
90
0
Игуаин
Гонсало Игуаин
11'
11'
85
Запасные
0
Адан
Антонио Адан
0
Альбиоль
Рауль Альбиоль
0
Карвалью
Рикарду Карвалью
0
Начо
Начо
0
Ди Мария
Анхель Ди Мария
0
Бензема
Карим Бензема
0
Кальехон
Хосе Кальехон
Сельта
мин
0
Альварес
Серхио Альварес
90
0
Лаго
Роберто Лаго
90
0
Кабрал
Густаво Кабрал
90
0
Туньез
Андрес Туньез
90
0
Мальо
Уго Мальо
90
0
Лопес
Алекс Лопес
90
0
Бустос
Кристиан Бустос
52
0
Крон-Дели
Михаэль Крон-Дели
90
0
Оубинья
Борха Оубинья
90
0
Аспас
Яго Аспас
59
0
Фернандес
Аугусто Фернандес
77
Запасные
0
Варас
Хави Варас
0
Бельвис
Карлос Бельвис
0
Ллорка
Самуэль Ллорка
0
Пак Чу-Юн
Пак Чу-Юн
0
Де Лукас
Энрике Де Лукас
0
Бермехо
Марио Бермехо
0
Тони
Тони