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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Бетис
Севилья
Паулао 17
Кастро 81
2:0
Матч завершен
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Примера, 7 тур
Примера,
7 тур
Испания
6 окт. 2012, 22:59 МСК
6.10.2012, 22:59 МСК
суббота
Фернандо Тейшейра Витьенес
Фернандо Тейшейра Витьенес
Главный Судья
Составы
Бетис
мин
0
Адриан
Адриан
90
0
Марио
Марио
90
0
Паулао
Паулао
17'
17'
90
0
Мартинес
Алехандро Мартинес
90
0
Нельсон
Маркос Нельсон
90
0
Каньяс
Хосе Альберто Каньяс
90
0
Хуан Карлос
Хуан Карлос
76
0
Эчебаррия
Беньят Эчебаррия
90
0
Игьебор
Носа Игьебор
57
0
Посуэло
Алехандро Посуэло
63
0
Кастро
Рубен Кастро
81'
81'
90
Запасные
0
Фабри
Фабри
0
Начо
Начо
0
Амайя
Антонио Амайя
0
Перес
Рубен Перес
0
Севилья
Сальвадор Севилья
0
Молина
Хорхе Молина
0
Агра
Сальвадор Агра
Реал Сосьедад
мин
0
Зубикараи
Эно Зубикараи
90
0
Гонсалес
Микель Гонсалес
90
0
де ла Белья
Альберто де ла Белья
90
0
Мартинес
Иньиго Мартинес
90
0
Эстрада
Даниэль Эстрада
90
0
Бергара
Маркел Бергара
90
0
Прието
Хаби Прието
90
0
Зурутуса
Давид Зурутуса
70
0
Ильярраменди
Асьер Ильярраменди
90
0
Вела
Карлос Вела
70
0
Гризманн
Антуан Гризманн
90
Запасные
0
Ройо
Энрике Ройо
0
Анхель
Хосе Анхель
0
Ансотеги
Ион Ансотеги
0
Кадамуро
Лассине Кадамуро
0
Кастро
Гонсало Кастро
0
Рос
Хави Рос
0
Ифран
Диего Ифран