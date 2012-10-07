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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Леванте
Валенсия
Мартинс 22
1:0
Матч завершен
Валенсия
Валенсия
Примера, 7 тур
Примера,
7 тур
Испания
7 окт. 2012, 13:00 МСК
7.10.2012, 13:00 МСК
воскресенье
Карлос Дель Серро Гранде
Карлос Дель Серро Гранде
Главный Судья
Составы
Леванте
мин
0
Мунуа
Густаво Мунуа
90
0
Хуанфран
Хуанфран
90
0
Наварро
Давид Наварро
90
0
Лопес
Педро Лопес
90
0
Бальестерос
Серхио Бальестерос
90
0
Хуанлу
Хуанлу
72
0
Диоп
Папакоули Диоп
90
0
Иборра
Висенте Иборра
69
0
Баркеро
Хосе Баркеро
90
0
Мартинс
Обафеми Мартинс
22'
22'
90
0
Эль-Жар
Набиль Эль-Жар
72
Запасные
0
Навас
Кейлор Навас
0
Карабелас
Николаос Карабелас
0
Родас
Эктор Родас
0
Мичел
Мичел
0
Риос
Педро Риос
0
Гарсия
Рубен Гарсия
0
Гекас
Теофанис Гекас
Валенсия
мин
0
Гуаита
Висенте Гуаита
90
0
Сиссоко
Али Сиссоко
90
0
Рами
Адиль Рами
90
0
Руис
Виктор Руис
90
0
Перейра
Жоао Перейра
77
0
Гуардадо
Андрес Гуардадо
90
0
Гаго
Фернандо Гаго
90
0
Коста
Тино Коста
63
0
Виера
Хонатан Виера
90
0
Сольдадо
Роберто Сольдадо
90
0
Жонас
Жонас
68
Запасные
0
Алвеш
Диего Алвеш
0
Матье
Жереми Матье
0
Барраган
Антонио Барраган
0
Бернат
Хуан Бернат
0
Дельгадо
Карлос Дельгадо
0
Парехо
Даниэль Парехо
0
Вальдес
Нельсон Вальдес