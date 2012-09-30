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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Осасуна
Памплона
Арментерос 55
Лама 82
Тимор 89
Нино 90
4:0
Матч завершен
Леванте
Валенсия
Примера, 6 тур
Примера,
6 тур
Испания
30 сент. 2012, 19:00 МСК
30.09.2012, 19:00 МСК
воскресенье
Альфонсо Альварес Искьердо
Альфонсо Альварес Искьердо
Главный Судья
Составы
Осасуна
мин
0
Андрес
Андрес
90
0
Аррибас
Алехандро Аррибас
90
0
Лоло
Лоло
90
0
Аннан
Энтони Аннан
80
0
Тимор
Давид Тимор
89'
89'
90
0
Ойер
Ойер
78
0
Арментерос
Эмилиано Арментерос
55'
55'
90
0
Сехудо
Альваро Сехудо
90
0
Льоренте
Хосеба Льоренте
87
0
Нино
Нино
90'
90'
90
0
Нано
Нано
90
Запасные
0
Риесго
Асьер Риесго
0
Фланьо
Мигель Фланьо
0
Эчаиде
Хон Эчаиде
0
Лама
Ролан Лама
82'
0
Сиси
Сиси
0
Лоэ
Рауль Лоэ
0
Сола
Кике Сола
Леванте
мин
0
Мунуа
Густаво Мунуа
90
0
Хуанфран
Хуанфран
90
0
Наварро
Давид Наварро
90
0
Бальестерос
Серхио Бальестерос
90
0
Лелль
Кристиан Лелль
90
0
Диоп
Папакоули Диоп
59
0
Мичел
Мичел
73
0
Иборра
Висенте Иборра
90
0
Баркеро
Хосе Баркеро
90
0
Мартинс
Обафеми Мартинс
90
0
Эль-Жар
Набиль Эль-Жар
67
Запасные
0
Навас
Кейлор Навас
0
Лопес
Педро Лопес
0
Родас
Эктор Родас
0
Дудка
Дариуш Дудка
0
Риос
Педро Риос
0
Гарсия
Рубен Гарсия
0
Гекас
Теофанис Гекас