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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Валенсия
Валенсия
Фегули 12
Виера 59
2:0
Матч завершен
Сарагоса
Сарагоса
Примера, 6 тур
Примера,
6 тур
Испания
29 сент. 2012, 17:00 МСК
29.09.2012, 17:00 МСК
суббота
Педро Перес Монтеро
Педро Перес Монтеро
Главный Судья
Составы
Валенсия
мин
0
Гуаита
Висенте Гуаита
90
0
Сиссоко
Али Сиссоко
90
0
Рами
Адиль Рами
90
0
Руис
Виктор Руис
90
0
Перейра
Жоао Перейра
49
0
Виера
Хонатан Виера
59'
59'
72
0
Гаго
Фернандо Гаго
90
0
Коста
Тино Коста
90
0
Жонас
Жонас
90
0
Фегули
Софиан Фегули
12'
12'
90
0
Сольдадо
Роберто Сольдадо
85
Запасные
0
Алвеш
Диего Алвеш
0
Барраган
Антонио Барраган
0
Бернат
Хуан Бернат
0
Гуардадо
Андрес Гуардадо
0
Парехо
Даниэль Парехо
0
Вальдес
Нельсон Вальдес
Сарагоса
мин
0
Роберто
Роберто
90
0
Паредес
Хавьер Паредес
90
0
Сэпунару
Кристиан Сэпунару
90
0
Гонсалес
Альваро Гонсалес
90
0
Абрахам
Абрахам
90
0
Ромарик
Ромарик
60
0
Апоньо
Апоньо
90
0
Монтанье
Пако Монтанье
71
0
Хосе Мари
Хосе Мари
71
0
Родригес
Виктор Родригес
90
0
Поштига
Элдер Поштига
90
Запасные
0
Франко
Леонардо Франко
0
Ловенс
Гленн Ловенс
0
Мовилья
Хосе Мовилья
0
Бабович
Стефан Бабович
0
Сукулини
Франко Сукулини
0
Аранда
Карлос Аранда
0
Ориоль
Эду Ориоль