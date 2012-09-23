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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Годин 31
Фалькао 45
2:1
Матч завершен
Вальядолид
Вальядолид
Буэно 55
Примера, 5 тур
Примера,
5 тур
Испания
23 сент. 2012, 19:00 МСК
23.09.2012, 19:00 МСК
воскресенье
Сесар Муньес Фернандес
Сесар Муньес Фернандес
Главный Судья
Составы
Атлетико
мин
0
Куртуа
Тибо Куртуа
90
0
Луис
Филипе Луис
90
0
Годин
Диего Годин
31'
31'
90
0
Миранда
Жоао Миранда
90
0
Хуанфран
Хуанфран
90
0
Коста
Диего Коста
88
0
Габи
Габи
62
0
Тиагу
Тиагу
90
0
Коке
Коке
90
0
Туран
Арда Туран
90
0
Фалькао
Радамель Фалькао
45'
45'
46
Запасные
0
Асенхо
Серхио Асенхо
0
Диас
Ката Диас
0
Белезоглу
Эмре Белезоглу
0
Суарес
Марио Суарес
0
Родригес
Кристиан Родригес
0
Гарсия
Рауль Гарсия
0
Адриан
Адриан
Вальядолид
мин
0
Хименес
Хайме Хименес
90
0
Рукавина
Антонио Рукавина
90
0
Баленсиага
Микель Баленсиага
90
0
Валиенте
Марк Валиенте
90
0
Серену
Энрике Серену
90
0
Перес
Виктор Перес
90
0
Гонсалес
Оскар Гонсалес
90
0
Омар
Омар
71
0
Састре
Луис Састре
3
0
Буэно
Альберто Буэно
55'
55'
90
0
Гуэрра
Хави Гуэрра
63
Запасные
0
Эрнандес
Дани Эрнандес
0
Бараха
Хавьер Бараха
0
Руэда
Хесус Руэда
0
Пенья
Карлос Пенья
0
Рубио
Альваро Рубио
0
Манушу
Манушу
0
Лоло
Лоло