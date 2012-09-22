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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Бетис
Севилья
Паулао 18
1:0
Матч завершен
Эспаньол
Барселона
Примера, 5 тур
Примера,
5 тур
Испания
22 сент. 2012, 21:00 МСК
22.09.2012, 21:00 МСК
суббота
Карлос Клос Гомес
Карлос Клос Гомес
Главный Судья
Составы
Бетис
мин
0
Касто
Касто
90
0
Начо
Начо
90
0
Марио
Марио
90
0
Паулао
Паулао
18'
18'
41
0
Нельсон
Маркос Нельсон
90
0
Перес
Рубен Перес
90
0
Хуан Карлос
Хуан Карлос
90
0
Эчебаррия
Беньят Эчебаррия
76
0
Посуэло
Алехандро Посуэло
55
0
Кастро
Рубен Кастро
90
0
Агра
Сальвадор Агра
90
Запасные
0
Фабри
Фабри
0
Перки
Дамьен Перки
0
Мартинес
Алехандро Мартинес
0
Игьебор
Носа Игьебор
0
Ноно
Ноно
0
Перейра
Хонатан Перейра
0
Молина
Хорхе Молина
Эспаньол
мин
0
Альварес
Кристиан Альварес
90
0
Капдевила
Хоан Капдевила
80
0
Морено
Эктор Морено
90
0
Родригес
Рауль Родригес
90
0
Симау
Симау
59
0
Санчес
Виктор Санчес
90
0
Лопес
Хави Лопес
90
0
Техера
Серхио Техера
90
0
Вакасо
Мубарак Вакасо
90
0
Стуани
Кристиан Стуани
59
0
Фонте
Руи Фонте
90
Запасные
0
Касилья
Кико Касилья
0
Галан
Эрнесто Галан
0
Альварес
Виктор Альварес
0
Кристиан
Кристиан
0
Гомес
Кристиан Гомес
0
Мерида
Фран Мерида