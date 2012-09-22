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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Сарагоса
Сарагоса
Поштига 4
Тимор 45
Апоньо 71
3:1
Матч завершен
Осасуна
Памплона
Арментерос 29
Примера, 5 тур
Примера,
5 тур
Испания
22 сент. 2012, 17:00 МСК
22.09.2012, 17:00 МСК
суббота
Мигель Анхель Перес Ласа
Мигель Анхель Перес Ласа
Главный Судья
Составы
Сарагоса
мин
0
Роберто
Роберто
90
0
Паредес
Хавьер Паредес
90
0
Сэпунару
Кристиан Сэпунару
90
0
Гонсалес
Альваро Гонсалес
90
0
Абрахам
Абрахам
90
0
Ромарик
Ромарик
61
0
Апоньо
Апоньо
71'
71'
90
0
Монтанье
Пако Монтанье
90
0
Хосе Мари
Хосе Мари
73
0
Родригес
Виктор Родригес
90
0
Поштига
Элдер Поштига
4'
4'
69
Запасные
0
Франко
Леонардо Франко
0
Гони Байо
Рауль Гони Байо
0
Мовилья
Хосе Мовилья
0
Сукулини
Франко Сукулини
0
Аранда
Карлос Аранда
0
Ориоль
Эду Ориоль
0
Аламо
Хави Аламо
Осасуна
мин
0
Андрес
Андрес
90
0
Аррибас
Алехандро Аррибас
90
0
Нано
Нано
75
0
Лоло
Лоло
90
0
Лоэ
Рауль Лоэ
68
0
Тимор
Давид Тимор
45'
45'
90
0
Ойер
Ойер
90
0
Арментерос
Эмилиано Арментерос
29'
29'
90
0
Сиси
Сиси
57
0
Сехудо
Альваро Сехудо
90
0
Сола
Кике Сола
90
Запасные
0
Риесго
Асьер Риесго
0
Фланьо
Мигель Фланьо
0
Эчаиде
Хон Эчаиде
0
Лама
Ролан Лама
0
Аннан
Энтони Аннан
0
Нино
Нино
0
Мануэль
Мануэль