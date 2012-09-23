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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Касадесус 8
Арисменди 55
2:0
Матч завершен
Валенсия
Валенсия
Примера, 5 тур
Примера,
5 тур
Испания
23 сент. 2012, 13:00 МСК
23.09.2012, 13:00 МСК
воскресенье
Альфонсо Альварес Искьердо
Альфонсо Альварес Искьердо
Главный Судья
Составы
Мальорка
мин
0
Ават
Дуду Ават
90
0
Лопес
Антонио Лопес
90
0
Жеромел
Педру Жеромел
90
0
Наварро
Химо Наварро
90
0
Консейсао
Андерсон Консейсао
90
0
Хави Маркес
Хави Маркес
20
0
Пина
Томас Пина
90
0
Перейра
Мишель Перейра
54
0
Касадесус
Виктор Касадесус
8'
8'
90
0
Нсуе
Эмилио Нсуе
90
0
Хемед
Томер Хемед
54
Запасные
0
Калатайуд
Хуан Калатайуд
0
Кевин
Кевин
0
Бигас
Педро Бигас
0
Марти
Хосе Луис Марти
0
Альфаро
Алехандро Альфаро
0
Виктор
Жоао Виктор
0
Арисменди
Хавьер Арисменди
55'
Валенсия
мин
0
Алвеш
Диего Алвеш
90
0
Сиссоко
Али Сиссоко
90
0
Рами
Адиль Рами
90
0
Руис
Виктор Руис
90
0
Перейра
Жоао Перейра
80
0
Виера
Хонатан Виера
90
0
Парехо
Даниэль Парехо
68
0
Коста
Тино Коста
90
0
Вальдес
Нельсон Вальдес
80
0
Фегули
Софиан Фегули
90
0
Сольдадо
Роберто Сольдадо
90
Запасные
0
Гуаита
Висенте Гуаита
0
Кошта
Рикарду Кошта
0
Барраган
Антонио Барраган
0
Бернат
Хуан Бернат
0
Гуардадо
Андрес Гуардадо
0
Порту
Порту
0
Жонас
Жонас