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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Сельта
Виго
Фернандес 57
Пак Чу-Юн 68
2:1
Матч завершен
Хетафе
Хетафе
Баррада 59
Примера, 5 тур
Примера,
5 тур
Испания
22 сент. 2012, 19:00 МСК
22.09.2012, 19:00 МСК
суббота
Фернандо Тейшейра Витьенес
Фернандо Тейшейра Витьенес
Главный Судья
Составы
Сельта
мин
0
Варас
Хави Варас
90
0
Лаго
Роберто Лаго
90
0
Кабрал
Густаво Кабрал
90
0
Туньез
Андрес Туньез
90
0
Мальо
Уго Мальо
90
0
Оубинья
Борха Оубинья
90
0
Крон-Дели
Михаэль Крон-Дели
90
0
Фернандес
Аугусто Фернандес
57'
57'
90
0
Лопес
Алекс Лопес
84
0
Аспас
Яго Аспас
82
0
Бермехо
Марио Бермехо
66
Запасные
0
Альварес
Серхио Альварес
0
Бельвис
Карлос Бельвис
0
Вила
Джонатан Вила
0
Инса
Начо Инса
0
Бустос
Кристиан Бустос
0
Пак Чу-Юн
Пак Чу-Юн
68'
0
Тони
Тони
Хетафе
мин
0
Мойя
Мигель Анхель Мойя
90
0
Торрес
Мигель Торрес
90
0
Лопо
Альберто Лопо
90
0
Алексис
Алексис
90
0
Валера
Хуан Валера
90
0
Кастро
Диего Кастро
90
0
Мичел
Мичел
46
0
Торрес
Хавьер Торрес
90
0
Баррада
Абделазиз Баррада
59'
59'
90
0
Леон
Педро Леон
74
0
Васкес
Альваро Васкес
65
Запасные
0
Кодина
Жорди Кодина
0
Абрахам
Давид Абрахам
0
Лафита
Анхель Лафита
0
Ласен
Мехди Ласен
0
Сарабия
Пабло Сарабия
0
Колунга
Адриан Колунга
0
Алькасер
Пако Алькасер