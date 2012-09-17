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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Вальядолид
Вальядолид
0:1
Матч завершен
Бетис
Севилья
Примера, 4 тур
Примера,
4 тур
Испания
17 сент. 2012, 22:30 МСК
17.09.2012, 22:30 МСК
понедельник
Карлос Дельгадо Феррейро
Карлос Дельгадо Феррейро
Главный Судья
Составы
Вальядолид
мин
0
Хименес
Хайме Хименес
90
0
Руэда
Хесус Руэда
90
0
Рукавина
Антонио Рукавина
90
0
Баленсиага
Микель Баленсиага
90
0
Валиенте
Марк Валиенте
90
0
Эберт
Патрик Эберт
90
0
Перес
Виктор Перес
90
0
Гонсалес
Оскар Гонсалес
90
0
Рубио
Альваро Рубио
62
0
Омар
Омар
83
0
Гуэрра
Хави Гуэрра
74
Запасные
0
Эрнандес
Дани Эрнандес
0
Бараха
Хавьер Бараха
0
Серену
Энрике Серену
0
Пенья
Карлос Пенья
0
Састре
Луис Састре
0
Манушу
Манушу
0
Буэно
Альберто Буэно
Бетис
мин
0
Касто
Касто
90
0
Начо
Начо
90
0
Марио
Марио
90
0
Паулао
Паулао
90
0
Нельсон
Маркос Нельсон
90
0
Перес
Рубен Перес
90
0
Эчебаррия
Беньят Эчебаррия
90
0
Ноно
Ноно
59
0
Кастро
Рубен Кастро
90
0
Молина
Хорхе Молина
71
0
Агра
Сальвадор Агра
64
Запасные
0
Фабри
Фабри
0
Дорадо
Хосе Антонио Дорадо
0
Мартинес
Алехандро Мартинес
0
Севилья
Сальвадор Севилья
0
Игьебор
Носа Игьебор
0
Посуэло
Алехандро Посуэло
0
Перейра
Хонатан Перейра