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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Валенсия
Валенсия
Фегули 4
Сиссоко 50
2:1
Матч завершен
Сельта
Виго
Крон-Дели 16
Примера, 4 тур
Примера,
4 тур
Испания
15 сент. 2012, 19:00 МСК
15.09.2012, 19:00 МСК
суббота
Хосе Луис Парадас Ромеро
Хосе Луис Парадас Ромеро
Главный Судья
Составы
Валенсия
мин
0
Алвеш
Диего Алвеш
90
0
Сиссоко
Али Сиссоко
50'
50'
90
0
Рами
Адиль Рами
90
0
Руис
Виктор Руис
90
0
Барраган
Антонио Барраган
90
0
Виера
Хонатан Виера
77
0
Парехо
Даниэль Парехо
90
0
Коста
Тино Коста
90
0
Жонас
Жонас
66
0
Фегули
Софиан Фегули
4'
4'
90
0
Сольдадо
Роберто Сольдадо
90
Запасные
0
Гуаита
Висенте Гуаита
0
Кошта
Рикарду Кошта
0
Перейра
Жоао Перейра
0
Бернат
Хуан Бернат
0
Порту
Порту
0
Вальдес
Нельсон Вальдес
Сельта
мин
0
Варас
Хави Варас
90
0
Лаго
Роберто Лаго
90
0
Кабрал
Густаво Кабрал
90
0
Туньез
Андрес Туньез
90
0
Мальо
Уго Мальо
90
0
Инса
Начо Инса
62
0
Оубинья
Борха Оубинья
90
0
Крон-Дели
Михаэль Крон-Дели
16'
16'
90
0
Фернандес
Аугусто Фернандес
72
0
Лопес
Алекс Лопес
90
0
Аспас
Яго Аспас
72
Запасные
0
Альварес
Серхио Альварес
0
Бельвис
Карлос Бельвис
0
Ллорка
Самуэль Ллорка
0
Бустос
Кристиан Бустос
0
Пак Чу-Юн
Пак Чу-Юн
0
Де Лукас
Энрике Де Лукас
0
Бермехо
Марио Бермехо