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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Леванте
Валенсия
Хуанлу 55
Лелль 56
Родригес 90
3:2
Матч завершен
Эспаньол
Барселона
Лонго 21
Техера 25
Примера, 3 тур
Примера,
3 тур
Испания
2 сент. 2012, 19:00 МСК
2.09.2012, 19:00 МСК
воскресенье
Фернандо Тейшейра Витьенес
Фернандо Тейшейра Витьенес
Главный Судья
Составы
Леванте
мин
0
Мунуа
Густаво Мунуа
90
0
Хуанфран
Хуанфран
90
0
Родас
Эктор Родас
90
0
Бальестерос
Серхио Бальестерос
90
0
Лелль
Кристиан Лелль
56'
56'
90
0
Хуанлу
Хуанлу
55'
55'
90
0
Диоп
Папакоули Диоп
46
0
Иборра
Висенте Иборра
90
0
Баркеро
Хосе Баркеро
90
0
Гекас
Теофанис Гекас
81
0
Эль-Жар
Набиль Эль-Жар
81
Запасные
0
Навас
Кейлор Навас
0
Лопес
Педро Лопес
0
Вольта
Массимо Вольта
0
Мичел
Мичел
0
Пальярдо
Мигель Пальярдо
0
Гарсия
Рубен Гарсия
0
Анхель
Анхель
Эспаньол
мин
0
Альварес
Кристиан Альварес
90
0
Капдевила
Хоан Капдевила
90
0
Форлин
Хуан Форлин
90
0
Родригес
Рауль Родригес
90'
90'
90
0
Санчес
Виктор Санчес
76
0
Лопес
Хави Лопес
90
0
Техера
Серхио Техера
25'
25'
90
0
Вакасо
Мубарак Вакасо
51
0
Верду
Хоан Верду
57
0
Фонте
Руи Фонте
90
0
Лонго
Самуэле Лонго
21'
21'
90
Запасные
0
Касилья
Кико Касилья
0
Морено
Эктор Морено
0
Альварес
Виктор Альварес
0
Симау
Симау
0
Гомес
Кристиан Гомес
0
Мерида
Фран Мерида
0
Стуани
Кристиан Стуани