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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Сельта
Виго
Аспас 69
Бермехо 90
2:0
Матч завершен
Осасуна
Памплона
Примера, 3 тур
Примера,
3 тур
Испания
1 сент. 2012, 17:00 МСК
1.09.2012, 17:00 МСК
суббота
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
Главный Судья
Составы
Сельта
мин
0
Варас
Хави Варас
90
0
Лаго
Роберто Лаго
90
0
Кабрал
Густаво Кабрал
90
0
Кастро
Хонни Кастро
70
0
Туньез
Андрес Туньез
90
0
Оубинья
Борха Оубинья
90
0
Крон-Дели
Михаэль Крон-Дели
90
0
Фернандес
Аугусто Фернандес
73
0
Лопес
Алекс Лопес
90
0
Аспас
Яго Аспас
69'
69'
83
0
Бермехо
Марио Бермехо
90'
90'
90
Запасные
0
Альварес
Серхио Альварес
0
Бельвис
Карлос Бельвис
0
Ллорка
Самуэль Ллорка
0
Бустос
Кристиан Бустос
0
Де Лукас
Энрике Де Лукас
0
Томас
Жоан Томас
0
Тони
Тони
Осасуна
мин
0
Андрес
Андрес
90
0
Дамиа
Абелья Дамиа
90
0
Фланьо
Мигель Фланьо
90
0
Аррибас
Алехандро Аррибас
90
0
Бертран
Марк Бертран
90
0
Лама
Ролан Лама
90
0
Лоэ
Рауль Лоэ
70
0
Аннан
Энтони Аннан
90
0
Сиси
Сиси
90
0
Сехудо
Альваро Сехудо
62
0
Льоренте
Хосеба Льоренте
76
Запасные
0
Риесго
Асьер Риесго
0
Ойер
Ойер
0
Лоло
Лоло
0
Тимор
Давид Тимор
0
Торрес
Роберто Торрес
0
Сола
Кике Сола
0
Нино
Нино