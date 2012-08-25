Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Бетис
Севилья
Молина 4
1:2
Матч завершен
Райо Вальекано
Мадрид
Пити 2
Баптистао 62
Примера, 2 тур
Примера,
2 тур
Испания
25 авг. 2012, 22:00 МСК
25.08.2012, 22:00 МСК
суббота
Айса Гамес
Айса Гамес
Главный Судья
Составы
Бетис
мин
0
Фабри
Фабри
90
0
Начо
Начо
90
0
Паулао
Паулао
46
0
Дорадо
Хосе Антонио Дорадо
90
0
Чика
Хавьер Чика
90
0
Каньяс
Хосе Альберто Каньяс
90
0
Хуан Карлос
Хуан Карлос
58
0
Эчебаррия
Беньят Эчебаррия
90
0
Перейра
Хонатан Перейра
90
0
Молина
Хорхе Молина
4'
4'
90
0
Агра
Сальвадор Агра
70
Запасные
0
Касто
Касто
0
Нельсон
Маркос Нельсон
0
Амайя
Антонио Амайя
0
Севилья
Сальвадор Севилья
0
Посуэло
Алехандро Посуэло
0
Ноно
Ноно
0
Кэмпбелл
Хоэль Кэмпбелл
Райо Вальекано
мин
0
Нильсен
Ники-Билле Нильсен
66
0
Рубен
Рубен
90
0
Касадо
Хосе Мануэль Касадо
90
0
Амат
Жорди Амат
90
0
Тито
Тито
90
0
Хосе Карлос
Хосе Карлос
50
0
Фуэго
Хави Фуэго
90
0
Гонсалес
Адриан Гонсалес
90
0
Трасоррас
Роберто Трасоррас
90
0
Пити
Пити
2'
2'
76
0
Баптистао
Лео Баптистао
62'
62'
90
Запасные
0
Исмаэль
Исмаэль
0
Лабака
Микель Лабака
0
Суэлитон
Суэлитон
0
Гальвез
Алехандро Гальвез
0
Домингес
Алехандро Домингес
0
Делибашич
Андрия Делибашич
0
Бангура
Ласс Бангура