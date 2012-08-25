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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Агиррече 53
Агиррече 61
2:1
Матч завершен
Сельта
Виго
Де Лукас 49
Примера, 2 тур
Примера,
2 тур
Испания
25 авг. 2012, 20:00 МСК
25.08.2012, 20:00 МСК
суббота
Педро Перес Монтеро
Педро Перес Монтеро
Главный Судья
Составы
Реал Сосьедад
мин
0
Браво
Клаудио Браво
90
0
де ла Белья
Альберто де ла Белья
90
0
Гонсалес
Микель Гонсалес
90
0
Ансотеги
Ион Ансотеги
90
0
Эстрада
Даниэль Эстрада
90
0
Бергара
Маркел Бергара
90
0
Прието
Хаби Прието
90
0
Ильярраменди
Асьер Ильярраменди
59
0
Вела
Карлос Вела
65
0
Агиррече
Иманол Агиррече
53'
61'
53', 61'
83
0
Гризманн
Антуан Гризманн
90
Запасные
0
Зубикараи
Эно Зубикараи
0
Анхель
Хосе Анхель
0
Кадамуро
Лассине Кадамуро
0
Кастро
Гонсало Кастро
0
Элустондо
Горка Элустондо
0
Пардо
Рубен Пардо
0
Ифран
Диего Ифран
Сельта
мин
0
Варас
Хави Варас
90
0
Лаго
Роберто Лаго
73
0
Кабрал
Густаво Кабрал
90
0
Туньез
Андрес Туньез
90
0
Мальо
Уго Мальо
90
0
Оубинья
Борха Оубинья
82
0
Де Лукас
Энрике Де Лукас
49'
49'
57
0
Крон-Дели
Михаэль Крон-Дели
90
0
Фернандес
Аугусто Фернандес
90
0
Лопес
Алекс Лопес
90
0
Аспас
Яго Аспас
90
Запасные
0
Альварес
Серхио Альварес
0
Бельвис
Карлос Бельвис
0
Вила
Джонатан Вила
0
Инса
Начо Инса
0
Томас
Жоан Томас
0
Бермехо
Марио Бермехо
0
Тони
Тони