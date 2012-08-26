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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Хетафе
Хетафе
Валера 53
Баррада 74
2:1
Матч завершен
Реал
Мадрид
Игуаин 27
Примера, 2 тур
Примера,
2 тур
Испания
26 авг. 2012, 22:00 МСК
26.08.2012, 22:00 МСК
воскресенье
Мигель Анхель Перес Ласа
Мигель Анхель Перес Ласа
Главный Судья
Составы
Хетафе
мин
0
Мойя
Мигель Анхель Мойя
90
0
Торрес
Мигель Торрес
90
0
Алексис
Алексис
90
0
Абрахам
Давид Абрахам
50
0
Валера
Хуан Валера
53'
53'
90
0
Кастро
Диего Кастро
90
0
Мичел
Мичел
90
0
Торрес
Хавьер Торрес
90
0
Лафита
Анхель Лафита
90
0
Баррада
Абделазиз Баррада
74'
74'
85
0
Мику
Мику
70
Запасные
0
Кодина
Жорди Кодина
0
Лопо
Альберто Лопо
0
Мане
Мане
0
Гавилан
Хайме Гавилан
0
Ласен
Мехди Ласен
0
Сарабия
Пабло Сарабия
0
Колунга
Адриан Колунга
Реал
мин
0
Касильяс
Икер Касильяс
90
0
Марсело
Марсело
74
0
Рамос
Серхио Рамос
90
0
Альбиоль
Рауль Альбиоль
90
0
Арбелоа
Альваро Арбелоа
90
0
Роналду
Криштиану Роналду
90
0
Алонсо
Хаби Алонсо
90
0
Диарра
Лассана Диарра
59
0
Озил
Месут Озил
90
0
Ди Мария
Анхель Ди Мария
79
0
Игуаин
Гонсало Игуаин
27'
27'
90
Запасные
0
Адан
Антонио Адан
0
Коэнтрау
Фабиу Коэнтрау
0
Варан
Рафаэль Варан
0
Хедира
Сами Хедира
0
Бензема
Карим Бензема
0
Кальехон
Хосе Кальехон
0
Мората
Альваро Мората