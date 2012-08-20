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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Леванте
Валенсия
Эль-Жар 5
1:1
Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Туран 22
Примера, 1 тур
Примера,
1 тур
Испания
20 авг. 2012, -:- МСК
20.08.2012, -:- МСК
понедельник
Карлос Клос Гомес
Карлос Клос Гомес
Главный Судья
Составы
Леванте
мин
0
Мунуа
Густаво Мунуа
90
0
Карабелас
Николаос Карабелас
90
0
Наварро
Давид Наварро
90
0
Лопес
Педро Лопес
90
0
Бальестерос
Серхио Бальестерос
90
0
Хуанлу
Хуанлу
90
0
Диоп
Папакоули Диоп
85
0
Иборра
Висенте Иборра
90
0
Баркеро
Хосе Баркеро
90
0
Эль-Жар
Набиль Эль-Жар
5'
5'
75
0
Анхель
Анхель
58
Запасные
0
Навас
Кейлор Навас
0
Родас
Эктор Родас
0
Серрано
Оскар Серрано
0
Мичел
Мичел
0
Пальярдо
Мигель Пальярдо
0
Гекас
Теофанис Гекас
0
Марти
Рохер Марти
Атлетико
мин
0
Куртуа
Тибо Куртуа
90
0
Силвиу
Силвиу
75
0
Диас
Ката Диас
90
0
Годин
Диего Годин
90
0
Миранда
Жоао Миранда
90
0
Родригес
Кристиан Родригес
90
0
Габи
Габи
83
0
Тиагу
Тиагу
90
0
Туран
Арда Туран
22'
22'
90
0
Адриан
Адриан
64
0
Фалькао
Радамель Фалькао
90
Запасные
0
Асенхо
Серхио Асенхо
0
Белезоглу
Эмре Белезоглу
0
Суарес
Марио Суарес
0
Коке
Коке
0
Кадер
Кадер
0
Торрес
Оливер Торрес
0
Гарсия
Рауль Гарсия