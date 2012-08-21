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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
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Матч завершен
Сарагоса
Сарагоса
0:1
Матч завершен
Вальядолид
Вальядолид
Гонсалес 45
Примера, 1 тур
Примера,
1 тур
Испания
21 авг. 2012, -:- МСК
21.08.2012, -:- МСК
вторник
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
Главный Судья
Составы
Сарагоса
мин
0
Роберто
Роберто
90
0
Паредес
Хавьер Паредес
90
0
Обрадович
Иван Обрадович
74
0
Гонсалес
Альваро Гонсалес
90
0
Абрахам
Абрахам
90
0
Ромарик
Ромарик
90
0
Апоньо
Апоньо
90
0
Сукулини
Франко Сукулини
56
0
Монтанье
Пако Монтанье
90
0
Поштига
Элдер Поштига
46
0
Ориоль
Эду Ориоль
90
Запасные
0
Франко
Леонардо Франко
0
Гони Байо
Рауль Гони Байо
0
Пинтер
Адам Пинтер
0
Уилчез
Лукас Уилчез
0
Хосе Мари
Хосе Мари
0
Аранда
Карлос Аранда
0
Аламо
Хави Аламо
Вальядолид
мин
0
Хименес
Хайме Хименес
90
0
Руэда
Хесус Руэда
90
0
Рукавина
Антонио Рукавина
90
0
Баленсиага
Микель Баленсиага
90
0
Валиенте
Марк Валиенте
90
0
Эберт
Патрик Эберт
87
0
Перес
Виктор Перес
90
0
Гонсалес
Оскар Гонсалес
45'
45'
90
0
Рубио
Альваро Рубио
78
0
Омар
Омар
90
0
Гуэрра
Хави Гуэрра
90
Запасные
0
Эрнандес
Дани Эрнандес
0
Бараха
Хавьер Бараха
0
Пенья
Карлос Пенья
0
Састре
Луис Састре
0
Пенья
Рубен Пенья
0
Нейра
Хуан Анхель Нейра
0
Лоло
Лоло