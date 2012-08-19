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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Хемед 2
Хемед 86
2:1
Матч завершен
Эспаньол
Барселона
Вакасо 6
Примера, 1 тур
Примера,
1 тур
Испания
19 авг. 2012, -:- МСК
19.08.2012, -:- МСК
воскресенье
Альберто Ундиано Мальенко
Альберто Ундиано Мальенко
Главный Судья
Составы
Мальорка
мин
0
Ават
Дуду Ават
90
0
Лопес
Антонио Лопес
90
0
Нуньеш
Хосе Карлос Нуньеш
90
0
Бигас
Педро Бигас
90
0
Наварро
Химо Наварро
90
0
Хави Маркес
Хави Маркес
55
0
Пина
Томас Пина
90
0
Перейра
Мишель Перейра
81
0
Касадесус
Виктор Касадесус
90
0
Нсуе
Эмилио Нсуе
74
0
Хемед
Томер Хемед
2'
86'
2', 86'
90
Запасные
0
Калатайуд
Хуан Калатайуд
0
Кевин
Кевин
0
Марти
Хосе Луис Марти
0
Альфаро
Алехандро Альфаро
0
Виктор
Жоао Виктор
0
Абдон
Абдон
0
Фернандес
Марк Фернандес
Эспаньол
мин
0
Альварес
Кристиан Альварес
90
0
Капдевила
Хоан Капдевила
90
0
Морено
Эктор Морено
90
0
Форлин
Хуан Форлин
90
0
Санчес
Виктор Санчес
90
0
Лопес
Хави Лопес
90
0
Вакасо
Мубарак Вакасо
6'
6'
69
0
Гомес
Кристиан Гомес
83
0
Верду
Хоан Верду
90
0
Альбин
Хуан Анхель Альбин
90
0
Васкес
Альваро Васкес
64
Запасные
0
Касилья
Кико Касилья
0
Родригес
Рауль Родригес
0
Альварес
Виктор Альварес
0
Техера
Серхио Техера
0
Кристиан
Кристиан
0
Фонте
Руи Фонте
0
Тьеви
Тьеви