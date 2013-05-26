Матч завершен
Лион
Лион
2:0
Матч завершен
Ренн
Ренн
Лига 1, 38 тур

Лига 1,

38 тур

Франция
26 мая 2013, 22:00 МСК
26.05.2013, 22:00 МСК
воскресенье
Составы