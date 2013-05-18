Матч завершен
Сент-Этьен
Сент-Этьен
2:0
Матч завершен
Марсель
Марсель
Лига 1, 37 тур

Лига 1,

37 тур

Франция
18 мая 2013, 22:00 МСК
18.05.2013, 22:00 МСК
суббота
Составы