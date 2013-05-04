Матч завершен
Тулуза
Тулуза
4:2
Матч завершен
Лилль
Лилль
Лига 1, 35 тур

Лига 1,

35 тур

Франция
4 мая 2013, 21:00 МСК
4.05.2013, 21:00 МСК
суббота
Составы